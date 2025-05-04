¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/04¡ÛBLACKPINK¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ô¥ó¥¯¡Ë¤ÎJENNIE¡Ê¥¸¥§¥Ë¡¼¡Ë¤¬5·î3Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBLACKPINK¥¸¥§¥Ë¡¼¡¢Èþ¥Ð¥¹¥È¤Î¤¾¤¯¥Ó¥­¥Ë»Ñ¢¡¥¸¥§¥Ë¡¼¡¢¥Ó¥­¥Ë»ÑÈäÏª4·î¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡Ö¥³¡¼¥Á¥§¥é2025¡×¡ÊCoachella Valley Music and Arts Festival¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¸¥§¥Ë¡¼¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Á¥§¥é¤ÎÆüµ­¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð