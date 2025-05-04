¾­´ý¤Î°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê22¡Ë¤ËºØÆ£¿µÂÀÏºÈ¬ÃÊ¡Ê32¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÂè10´ü±Ã²¦Àï¸ÞÈÖ¾¡ÉéÂè3¶É¤¬5·î4Æü¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¡Ö¤«ÌÐÌÈ¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ABEMA¤ÎÃæ·Ñ¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ÇÂçÈ×²òÀâ²ñ¤òÃ´Åö¤¹¤ëË­Åç¾­Ç·¶åÃÊ¡Ê35¡Ë¤¬½Ð±é¡£²òÀâ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤ÏÂÐ¶É¼Ô¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¤ä¤Ä¤Î¡È¿©¥ì¥Ý¡É¤ËÄ©Àï¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¾Ð¤¤À¼¤â¡Äµ®½Å±ÇÁü¡©Ë­Åç¶åÃÊ¤Î¿©¥ì¥Ý±Ã²¦Àï¤È¸À¤¨¤Ð²Û»Ò¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÉÔÆó²È¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë´ýÀï¤È¤¢¤ê¡¢¤¿¤Ó¤¿