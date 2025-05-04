¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¡ÄÎ¥º§¤·¤è¤¦¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤¹¤®¤ë41ºÐ¡£Ä¶¼«¸ÊÃæ¤ÊµÁËå¤Î°ÕÌ£ÉÔÌÀ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÇÂçÌÂÏÇ¡ª¡¿²Ç¤®Àè¤¬Á´°÷¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¤2¡Ê1¡Ë20Âå¤Îº¢¤Ë²ñ¼Ò°÷¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤¿Ç»É±¤µ¤ó¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ò±Ä¤àµÁ¼Â²È¤ÈÈ¾Æ±µïÀ¸³è¤È¤Ê¤ê¡¢»Ò°é¤Æ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ²È¶È¤Î¼êÅÁ¤¤¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëËèÆü¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¹¬¤»¤Ê·ëº§À¸³è¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿Ç»É±¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÆü´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ëµÁÉãÊì¤ËµÁ·»¡¢¤½¤·¤ÆËè²óÌÌÅÝ¤´¤È¤ò»ý¤Á¹þ¤àÄ¶¼«¸ÊÃæ¤ÊµÁËå¤Þ¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯µÁ¼Â²È