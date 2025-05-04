¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ê2025Ç¯5·î3Æü¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤Ï3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Íë±«¤Î¤¿¤á¡¢3»þ´Ö6Ê¬ÃÙ¤ì¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿»î¹ç¤Î½é²ó¤Ë2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Âè2ÂÇÀÊ¤Ç8¹æ¤òÊü¤Ä¤È¡¢Âè3ÂÇÀÊ¤ÏÃæÁ°ÂÇ¡£ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Âè5ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¤ÇÊâ¤¤¤¿¡£Íë±«¤Ç»î¹ç³«»Ï¤¬ÃÙ¤ì¡¢»î¹ç³«»Ï¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î¸á¸å10»þ21Ê¬¡£»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥Ö