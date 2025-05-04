¡ÖºÇÂç11Ï¢µÙ¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ëº£Ç¯¤ÎG£×¡£¤½¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë£´·î26Æü¤Î¸áÁ°Ãæ¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÆâ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö»³Àî¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿²ñ´Û¤Ë¡¢¹õ¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ë¹õ¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¡¢¶þ¶¯¤ÊÃË¤¿¤Á¤¬Â³¡¹¤È¤Ä¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¿Í¿ô¤Ï60¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£À¤´Ö¤ÎÉâ¤«¤ì¥à¡¼¥É¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¡¢¶ÛÇ÷¤·¤¿¶õµ¤¤¬ÁáÄ«¤«¤éÄ¥¤êµÍ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¸áÁ°10»þº¢¤Ë¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤äÀîºê½ð¡¢·Ù»ëÄ£¤ÎÁÜºº°÷¤âÅþÃå¤·¡¢Ìó10¿Í¤¬²ñ´ÛÁ°¤Ç·Ù²üÂÖÀª¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤Î°ì³Ñ¤Ç¡¢¤¤¤Ã