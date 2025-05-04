¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¡ÈMGA MAGICAL 10 YEARS¡É¤òÄù¤á³ç¤ë¡¢¥Ð¥ó¥É»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ä¥¢ー¤Ë¡ª Mrs. GREEN APPLE¤¬¡¢5Âç¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¡ØMrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 ¡ÈBABEL no TOH¡É¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ 2023Ç¯8·î¤Ëºë¶Ì¡¦¥Ù¥ëー¥Ê¥Éー¥à¡ÊÀ¾Éð¥Éー¥à¡Ë¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡ØMrs. GREEN APPLE DOME LIVE 2023 ¡ÈAtlantis¡É¡Ù¤Î½ª±é¸å¤Ë¤Ê¤µ¤ì¤¿ÆÍÁ³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ª¤è