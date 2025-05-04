2Éô¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ê¡¼¥º¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤ÆÊä¶¯¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤À¡£¡ØTBR Football¡Ù¤Î¥°¥ì¥¢¥à¡¦¥Ù¥¤¥ê¡¼»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¡¼¥º¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë½êÂ°¤¹¤ë27ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½FWÁ°ÅÄÂçÁ³¡¢27ºÐ¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½DF¥­¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥«¡¼¥¿¡¼¡¦¥ô¥£¥Ã¥«¡¼¥¹¡¢25ºÐ¤Î¥É¥¤¥Ä¿ÍFW¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥²¥ê¥Ã¥È¡¦¥­¥å¡¼¥ó¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£2022Ç¯1·î¤Ë²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤«¤é¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿