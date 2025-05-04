¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½FW¤Ïº£²Æ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤Î²ÄÇ½À­¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØSky Sport¡Ù¤Î¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥Ã¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥¢¥¿¥é¥ó¥¿¤Ë½êÂ°¤¹¤ë27ºÐ¤Î¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢ÂåÉ½FW¥¢¥Ç¥â¥é¡¦¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£±Ñ3Éô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥ó¡¦¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎU-18½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¥ë¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤äRB¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¡¢¥Õ¥é¥à¡¢¥ì¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¤¤¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤òÅÏ¤êÊâ