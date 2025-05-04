¡þMLB ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹-¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¢¥È¥¥¥ë¥¤¥¹¥È¡¦¥Ñ¡¼¥¯)°­Å·¸õ¤Ë¤è¤ê¡¢Ìó3»þ´ÖÃÙ¤ì¤Æ¤Î³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿MLB¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î°ìÀï¡£»î¹çÁ°¡¢¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÈÅ¨ÃÏ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡È¤Û¤Ã¤³¤ê1¥·¡¼¥ó¡É¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¡£°­Å·¸õ¤Î¤¿¤á¤¹¤Ç¤Ë3»þ´Ö°Ê¾å³«»Ï¤¬ÃÙ±ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î»î¹ç¡¢³«»Ï¤ÎÌó10Ê¬Á°