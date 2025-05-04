½Ú´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¼ý¥¢¥Ã¥×¤ä¥­¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤òÍýÍ³¤ËÀµ´Ç¸î»Õ¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£½Ú´Ç¸î»Õ¤ÈÀµ´Ç¸î»Õ¡¢Ç¯¼ý¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢½Ú´Ç¸î»Õ¤ÈÀµ´Ç¸î»Õ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Î°ã¤¤¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ ¡Ö½Ú´Ç¸î»Õ¡×¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï¡Ö420Ëü±ßÄøÅÙ¡× ½Ú´Ç¸î»Õ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï420Ëü±ßÄøÅÙ¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¡×¤ò´ð¤Ë¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏÊÌ¤Ë½Ú´Ç¸î»Õ¤ÎÊ¿¶Ñ