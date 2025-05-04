¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/04¡Û½÷Í¥¤Î°ÂÀÆÀ±Íè¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ø¥¢¥Á¥§¥ó¥¸¤òÊó¹ð¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×À¸ÅÌ¥­¥ã¥¹¥È¡¢8cm¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¢¡°ÂÀÆÀ±Íè¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó°ÂÀÆ¤Ï¡Ö¥«¥ß¥Î¥±8cm¥â¥­¥Ã¥¿¥è µ×¤·¤Ö¤ê¥·¥ç¡¼¥È¤µ¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸ª²¼¤«¤é¸ª¾å¤Þ¤Ç¤ÎÄ¹¤µ¤Þ¤ÇÀÚ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ