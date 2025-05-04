¢£¡ØRIZINÃËº×¤ê¡Ù¡Ê4Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥»¥ì¥â¥Ë¡¼Á´Áª¼êÅÐ¾ì¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¡¦¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¡¢ºç¸¶¿®¹ÔCEO¤¬¤Õ¤ó¤É¤·»Ñ¤Ç¥ê¥ó¥°¤ÎÃæ±û¤ËÎ©¤Á¡¢¡ÖÃË¤¿¤Á¤è¡ª¸Ê¤Î¥×¥é¥¤¥É¡ª¸«¤»¤Ä¤±¤í¡ª¡×¤È¶«¤ó¤Ç¡¢Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Î³«Ëë¤òÀë¸À¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡ØRIZINÃËã«¤ë¡ÙOP¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡ª¥ì¥¸¥§¥ó¥É7¿Í½°¤¬³«ËëÂÀ¸ÝËÁÆ¬¤Ë¤Ï¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É7¿Í½°¡×¤È¤·¤ÆÀî¿¬Ã£Ìé¡¢ÀÐÅÏ¿­ÂÀÏº¡¢¥Ö¥¢¥«¡¼¥ª¡¦¥Ð¥ó¥Á¥ã¥á¡¼¥¯¡¢¿À¼èÇ¦¡¢¥¤¥ê¡¼¡¦¥×¥í¥Ï¡¼