£Â£Ó¥Æ¥ìÅì¤Ç¤Ï¡¢Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË Ä«10»þ55Ê¬¤è¤ê¡¢´Ú¥É¥é¡ù¡Ö¥«¥ó¥Æ¥¯¡Á±¿Ì¿¤Î°¦¡Á¡×¡Ê ¼ç±é¡§¥Á¥ó¡¦¥»¥è¥ó Á´22ÏÃ¡Ë¤òÊüÁ÷Ãæ¡ª¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¾ðÊó¤¬ËþºÜ¡ª¡Ö¥Æ¥ìÅì´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¥Ý¡¼¥¿¥ë¡×¡Ö¥Æ¥ìÅì¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢5·î5Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¡Á5·î9Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷¡¢Âè4ÏÃ¡ÁÂè8ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ú5·î5Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÊüÁ÷ Âè4ÏÃ¡ÛÉã¤¬²¦¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤È¿®¤¸¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¥¦¥ó¥Ü¤Ï¡¢¥Ú¥¯Ž¥¥Á¥ã¥è¥ó¤Î¸µ¤Ø¹Ô¤­¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð²¦¤ò»¦¤»¤ë¤«¤ÈÊ¹¤¯