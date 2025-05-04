¥¿¥ì¥ó¥È¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬4ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡×¤Ç¡¢²áµî¤Î¤Û¤í¶ì¤¤Îø¥Ð¥Ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢½µ´©Ê¸½Õ¤¬Êó¤¸¤¿½÷Í¥±ÊÌî²ê°ê¤ÈÇÐÍ¥ÅÄÃæ·½¤È¤ÎÉÔÎÑÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£Î¾¼Ô¤ÏÊóÆ»¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ê¸½Õ¤ÎÊóÆ»ÆâÍÆ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£Æ±»ï¤¬Êó¤¸¤¿±ÊÌî¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁ°¤Ç¤Î2¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¹Ô¤¯¤è¡×¡Ö²ê°Í¤ó¤Á¤¸¤ã¤ó¡¢¤¢¤ì²ê°Í¤ó¤Á¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¼«Ê¬¤Áµ¢¤ë¡©¡×¡Ö¤ó¡Áµ¢¤ó¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î²ñÏÃ