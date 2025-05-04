5·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù(NHKÁí¹ç Ëè½µÆüÍË20:00¡Á¤Û¤«)¤ÎÂè17²ó¡ÖÍð¤ìºé¤­±ýÍè¤Îºù¡×¤Ë¡¢¶åÏº½õ°ð²ÙÌò¤Ç¸ì¤ê¤òÌ³¤á¤ë°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Âè17²ó¡ÖÍð¤ìºé¤­±ýÍè¤Îºù¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¶åÏº½õ°ð²ÙÌò¡¦°½À¥¤Ï¤ë¤«¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤ÎµÈ¸¶¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Åì½§ºØ¼Ì³Ú¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¤é¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¤Ë¤Þ¤ÇÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº(²£ÉÍÎ®À±)¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø