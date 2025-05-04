¡þMLB¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡Ý¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¢¥È¥¥¥ë¥¤¥¹¥È¡¦¥Ñ¡¼¥¯)¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö4Æü¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£¹ß±«¤Ç3»þ´ÖÃÙ¤ì¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Ç5²ó3¼ºÅÀ¤Ç¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é²ó¡¢ÆâÌî°ÂÂÇ¤È»Íµå¤ÇÆÀÅÀ·÷¤Ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Õ¥£¡¼Áª¼ê¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£1ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î2²ó¤Ï¡¢1¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤«¤é¥¨¥ê¡¦¥Û¥ï¥¤¥ÈÁª¼ê¤Ë¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤ÎÊÑ²½µå¤ò¤¦