¥Ý¥±¥â¥ó¤¬¤Ê¤Ë¤«¤È¥³¥é¥Ü¤¹¤ë¤È¤­¤ËºÇÂç¤Î¥¿¥Öー¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÂÎ¤Î¿§¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬2018Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿Æ£¸¶¥Ò¥í¥·¤È¥Ý¥±¥â¥ó¤Ë¤è¤ë¡ÖTHUNDERBOLT PROJECT¡Ê¥µ¥ó¥Àー¥Ü¥ë¥È ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡×¤Ç¤Ï¿¿¤Ã¹õ¤Ê¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¤ª¤ª¤¤¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¤Ï¡© ¡Ú²èÁü¡Û¤Ê¤ó¤È¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤â¹õ¤¤¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤¿ Æ£¸¶¥Ò¥í¥·¤¬Êâ¤ó¤Ç¤­¤¿Îò»Ë¤ä»Å»ö¤Î»öÎã¤òÃê½Ð¡¢¤½¤ì