£´Æü¸á¸å0»þ35Ê¬¤³¤í¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Ç¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÅ²¬¸©¤Î¿ÌÅÙ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¡Ú¿ÌÅÙ1¡ÛÉÙ»ÎµÜ»ÔÇ®³¤»Ô°ËÆ¦»ÔÅì°ËÆ¦Ä®¿Ì¸»ÃÏ¤ÏÅìµþÅÔ23¶è¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï80㎞¤Ç¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ÏM4.1¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£