¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/04¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Netflix¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó ¥é¥Ö¡×¤Ë½Ð±é¼Ô¤È¤Î¶öÁ³¤ÎÁø¶ø¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¥±¥à¥ê¡¢¶öÁ³Áø¶ø¤·¤¿¡Ö¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó ¥é¥Ö¡×½Ð±é¼Ô¢¡¾¾°æ¥±¥à¥ê¡Ö¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó ¥é¥Ö¡×½Ð±é¼Ô¤È¶öÁ³Áø¶øÆ±ÈÖÁÈ¤ÇMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¾¾°æ¤Ï¡ÖÂå¡¹ÌÚ¸ø±àÊâ¤¤¤Æ¤¿¤é¥¢¥ë¤Ë¤Ð¤Ã¤¿¤ê²ñ¤¨¤¿¡ª¡ª´ò¤·¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¿¶ÉÕ»Õ¤Î¥¢