²Ä°¦¤¤²æ¤¬»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤º¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È´ê¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤ÏÉ®¼Ô¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¤è¤¯¹Ô¤¯¸ø±à¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÊ¿ÏÂ¤Ê¶õ´Ö »ä¤ÎÂ©»Ò¤¬1ºÐÈ¾¤¯¤é¤¤¤Îº¢¡¢¤è¤¯¹Ô¤¯¸ø±à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·îÎð¤Î»ÒÏ¢¤ì¥Þ¥Þ¤¬¿ôÁÈÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ÞÃ£¤ÈÏ¢ÍíÀè¤Ï¸ò´¹¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¤¨¤Ð¿Æ¤·¤¯ÏÃ¤¹´ÖÊÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ »Ò¤É¤â