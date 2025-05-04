¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¹Ò¶õ¤ÈÃæ¹ñÅìÊý¹Ò¶õ¤Ï¡¢¹çÊÛ»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£2024Ç¯6·î¤Ë³«»Ï¤Î°Õ¸þ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ¹ñÅìÊý¹Ò¶õ¤Î¾å³¤/±ºÅì¡Á¥¢¥Ö¥À¥ÓÀþ¤ò4·î28Æü¤Ë³«Àß¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¡£Åö½é¤Ï½µ4±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤·¡¢9·î12Æü¤«¤é1Æü1±ýÉü¤ËÁýÊØ¤¹¤ë¡£Î¾¼Ò¤Ï¾å³¤¡¢ËÌµþ¡¢¹­½£¡¢À¾°Â¡¢º«ÌÀ¤Ê¤É¤ÎÃæ¹ñ¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤«¤é¥¢¥Ö¥À¥Ó¤òÄÌ¤¸¡¢ÃæÅì¤ä¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ê¤É¤òÎ¹¹Ô¤¹¤ë¿Í¤ËÉý¹­¤¤¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤ÊÎ¹¹ÔÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£º£¸å¡¢¶¦Æ±¥Þ¡¼