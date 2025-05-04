ÇÐÍ¥¡¦ÎëÌÚÊ¡¤µ¤ó¤ÎËå¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÌ´¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âç³ØÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÎëÌÚÊ¡¤ÎËå¡¦ÎëÌÚÌ´ ¡ÛÂç³ØÀ¸³è¤Ï¡Ö¹¥¤­¤Ê¤³¤È¤òÀìÌçÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¡×¡Ö#²»³Ú³Ø²Ê¡×¡Ö¥À¥ó¥¹¥µ¡¼¥¯¥ë¤ËÆþ¤ëÍ½Äê¡×¡Ö¤ªÍ§Ã£¤¬¥®¥¿¡¼¤Ç¤­¤ë»Ò¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢»ä¤âÄ©Àï¡×ÎëÌÚÌ´¤µ¤ó¤Ï¡Ö°ÊÁ°ÍÙ¤Ã¤¿¡Ølike JENNIE¡Ù¤ÎRemix ver.¤òÍÙ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Â³¤±¤Æ¡ÖºÇ¶á¤ÏSNS¤Ç¥É¥é¥Þ¤ä