³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥À¥¹¥È¥ê¥¢¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¥¨¥Ç¥£¥È¥ê¥¢¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Öniko and ...¡Ê¥Ë¥³¥¢¥ó¥É¡Ë¡×¤Ï¡¢2025Ç¯4·î24Æü¤è¤ê¡¢ÇÐÍ¥¤ÎËÌÂ¼¾¢³¤¤µ¤ó¤ÈÀ¶¸¶²ÌÌí¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ËÌÂ¼¤µ¤ó¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥È¥é¥¤¥×¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ç±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤ëËÌÂ¼¤µ¤ó* * * * * * *¥à¡¼¥Ó¡¼¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤È¡Öniko and ...¡×¸ø¼°YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëµÚ