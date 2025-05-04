¶áÇ¯¡¢¿©ÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤ÎÃÍ¾å¤²¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤ê¡¢Çã¤¦¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¾ÃÈñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£All About¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤«¤é¡¢Êª²Á¹âÆ­¤Î±Æ¶Á¤ÇÇã¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºë¶Ì¸©ºß½»47ºÐ½÷À­¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£²óÅú¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë²óÅú¼ÔËÜ¿Í¡§47ºÐ½÷À­