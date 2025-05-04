¥­¥å¥ê¥ª¥¹¥×¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÀðÉ÷µ¡Ç½ÉÕ¤­¤¦¤Á¤ï¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥·¥§¡¼¥É¡×¤òÈ¯É½¡£2025Ç¯7·î18Æü(¶â)¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎMakuake¤Ë¤ÆÀè¹ÔÍ½ÌóÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎ¢ÌÌ¤Î¥Û゚¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¥Õ¥£¥ë¥à¤ÏÈ¿¼Í¸÷¤âµÛ¼ý(¼Ì¿¿¤ÏL¥µ¥¤¥¹゙)¥¢¥¦¥È¥È゙¥¢¥·¡¼¥ó¤Æ゙³èÌö¤¹¤ë¡Ö¥Û゚¥Ã¥Õ゚¥·¥§¡¼¥È゙¡×(¼Ì¿¿¤ÏL¥µ¥¤¥¹゙)¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤É¤òÃ´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¡¼¡¼º£²ó¤Î¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢