Ê¡²¬ÅÔ»Ô·÷¾ÃËÉ¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢4Æü¸áÁ°11»þ24Ê¬¤´¤í¡¢Æá²ÑÀî»Ô»³ÅÄ152ÈÖÉÕ¶á¤Ë·úÊª²ÐºÒ¤Î¤¿¤á¡¢¾ÃËÉÂâ¤¬½ÐÆ°¤·¤¿¡£