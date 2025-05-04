4Æü¡¢¤ª¤ª¤­¤Ë¥¢¥ê¡¼¥ÊÉñ½§¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿B¥ê¡¼¥°2024¡½25¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¡ÖÂçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µVSÄ¹ºê¥ô¥§¥ë¥«¡×¤Ë¡¢Áª¼êÁ´°÷¤È¸ø¼°¥Á¥¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBT¡×¥Õ¥ì¡¼¥à¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥×¥êµ¡¡ÖHARTiPhoto¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µÁ´14Áª¼ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¸ø¼°¥¬¡¼¥ë¥º¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖBT¡×10Ì¾¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢2¼ïÎà¤Î¸ÂÄê¥Õ¥©¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ç¡È¿ä¤·¥Õ¥©¥È¡É¤¬»£¤ì¤ë¡£¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¸áÁ°11»þ¤Î³«¾ì¤«¤é¥Ï¡¼¥Õ¥¿