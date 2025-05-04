5·î4Æü¤Ï¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¤ÎÆü¡×¡£Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖDisney¡Ü¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¡×¤Ç¥·¡¼¥º¥ó2¡ÊºÇ½ª¥·¡¼¥º¥ó¡Ë¤¬ÇÛ¿®Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡§¥­¥ã¥·¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¼¡Ù¤è¤ê¡¢¼ç±é¤Î¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥ë¥Ê¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ó¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡§¥­¥ã¥·¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¼¡Ù¥·¡¼¥º¥ó£²¡¢ÆÃÊÌ±ÇÁüÆ±¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¿·¤¿¤Ê¤ë´õË¾¡Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É£´¡Ë¡Ù¡Ê1977Ç¯¡Ë¤ÎÄ¾Á°¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥í¡¼