Kirsty NeedhamAlasdair PalChristine Chen[¥·¥É¥Ë¡¼ £³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - £³ÆüÅê³«É¼¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÁíÁªµó¤ÏÍ¿ÅÞ¡¦Ï«Æ¯ÅÞ¤¬¾¡Íø¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¡¼¥¸¡¼¼óÁê¤ÏÂ³Åê¤òÀë¸À¤·¤¿¡£Ï«Æ¯ÅÞ¤Ï°ì»þ¤ÏÊÝ¼éÏ¢¹ç¤Ë¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Í­¸¢¼Ô¤ÎÈ¿¥È¥é¥ó¥×¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤ê¡¢ÁªµóÀï½ªÈ×¤Ë·àÅª¤ÊµÕÅ¾·à¤ò±é¤¸¤¿¡£Æ±¹ñ¤Î¼óÁê¤¬Â³Åê¤¹¤ë¤Î¤Ï£²£°Ç¯¤Ö¤ê¡£ÊÝ¼éÏ¢¹ç¤Î¥À¥Ã¥È¥ó¼«Í³ÅÞÅÞ¼ó¤Ï¼«¤é¤ÎµÄÀÊ¤â¼º¤¤¡¢ÇÔËÌ¤òÇ§¤á¤¿¡£¿ôÆüÁ°¤Î¥«¥Ê¥ÀÁíÁªµó¤Ç¤â¡¢ÊÝ