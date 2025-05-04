¡Ö¥­¥ã¥·¥¢¥ó¡¦¥¢¥ó¥É¡¼Ìò¤òÌ³¤á¤Æ11Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï¥á¥­¥·¥³¥·¥Æ¥£¤Ç¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£17Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤Î¡Ö¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º ¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó ¥¸¥ã¥Ñ¥ó 2025¡×¤Î¤¿¤á4·î¤ËÍèÆü¤·¤¿¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥ë¥Ê¤Ï¡¢Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¥­¥ã¥·¥¢¥ó¤È¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖSW»Ë¾åºÇ¹â·æºî¡×¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¹â¤¤¡¢2016Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø¥í¡¼¥°¡¦¥ï¥ó¡¿¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤Ç¾×·â¤ÎºÇ´ü¤ò·Þ¤¨