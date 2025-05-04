¶æÃÎ°ÂÄ®¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢³°¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ­¤¬²¿¼Ô¤«¤Ë¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÇØÃæ¤òÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï½ý³²»ö·ï¤È¤·¤ÆÆ¨¤²¤¿ÈÈ¿Í¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢俱ÃÎ°ÂÄ®ËÌ4¾òÅì4ÃúÌÜ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Â¿¤¯Ë¬¤ì¤ë¥Ë¥»¥³¥¨¥ê¥¢¤Î½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£¤­¤Î¤¦¸á¸å9»þ¤´¤í¡¢»¶ÊâÃæ¤À¤Ã¤¿³°¹ñÀÒ¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢¶«¤ÓÀ¼¤òÊ¹¤­¡¢¸½¾ì¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤ÈÇØÃæ¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤ÆºÂ¤ê¹þ¤àÃËÀ­¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö20Âå¤Î³°¹ñÀÒ¤Î