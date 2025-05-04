¾®·¿µ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤¿½»Âð¤Î½»Ì±¤ÏÈòÆñ¤·¤¿/Mark J. Terrill/AP¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥·¥ß¥Ð¥ì¡¼¤Ç£³Æü¸á¸å¡¢¾®·¿Èô¹Ôµ¡¤¬½»Âð£²Åï¤ËÄÆÍî¤·¡¢¾®·¿µ¡¤ËÅë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿£±¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£Î¾½»Âð¤Î½»¿Í¤ÏÌµ»ö¤ËÈòÆñ¤·¡¢Éé½ý¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¥å¥é·´¾ÃËÉÅö¶É¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®·¿µ¡¤ÎÄÆÍî¤Ï£³Æü¸á¸å£²»þ£±£°Ê¬¤´¤í¤Ç¡¢½»Âð¤«¤é²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£±ì¤¬Î©¤Á¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£¸½¾ì¤Ë¤ÏÌó£´£°¿Í¤Î¾ÃËÉÂâ°÷