Photo: Haruki Matsumoto ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£ ¶õµ¤¤ÎÎÏ¤Ï°ÎÂç¤À¡ª ¥Ç¥¹¥¯¤ä¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥ÈÎà¡¢°¦¼Ö¤ÎÁÝ½ü¤Ë¤Ï¾®·¿ÁÝ½üµ¡¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¶¯ÎÏ¤Ê¥¨¥¢¥À¥¹¥¿¡¼¥¿¥¤¥×¤¬¿Íµ¤¾å¾ºÃæ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£É®¼Ô¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥Èmachi-ya¤Ç·ÇºÜÃæ¤Î¡ÖSAKEDGE 2way¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼2¡×¤ò»È¤¦µ¡