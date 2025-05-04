Â¨°Ì¤«¤é7Ç¯¡£ÎáÏÂ¤ÎÀ¤¤Î¡È¹ñÌ±¤Î¾ÝÄ§¡É¤È¤·¤Æ¤¹¤Ã¤«¤êÄêÃå¤Ê¤µ¤ì¤¿Å·¹ÄÊÅ²¼¤È²í»Ò¹Ä¹¡ÊÅ²¼¡£¤ª¤Ò¤È¤êÌ¼¤Î°¦»ÒÆâ¿Æ²¦ÅÂ²¼¤â¸ò¤¨¤¿¤´°ì²È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¤ª»Ñ¤â¡¢ÅÙ¡¹Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¡¼¥Ä¤ò¥Ó¥·¥Ã¤È¤­¤á¤ë²í»Ò¤µ¤Þ2Ç¯´Ö¤Î±Ñ¹ñÎ±³Ø¤ò½ª¤¨¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿ºÝ¤Î¥ì¥¢¼Ì¿¿¡Ê1990Ç¯¡¢À®ÅÄ¶õ¹Á¡Ë²í»Ò¤µ¤Þ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤·¤«¤·º£¤«¤é20Ç¯Í¾¤êÁ°¡¢Åö»þ¡¢ÅìµÜ²È¤À¤Ã¤¿¤´°ì²È¤¬´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤´µ­²±¤Î¸þ¤­¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤À¤í