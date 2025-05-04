¿ûÌî¤Îº£µ¨4¾¡ÌÜ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿(C)Getty Images¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö5·î3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥ºÀï¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£±«¤Ç¤ÎÃæÃÇ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤µ¤¹¤¬¤ÎÅ¬±þÇ½ÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢6²ó79µå4°ÂÂÇ4Ã¥»°¿¶2¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¹ßÈÄ¡£Ì£ÊýÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ê¤¯º£µ¨4¾¡ÌÜ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¿ûÌîÃÒÇ·¤Îºã¤¨¤ë¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡ªÊÆµ­¼Ô¤âÌ¥Î»¤¹¤ëÀÚ¤ìÌ£½é²ó¤ò¤ï¤º¤«9µå¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢2²ó¤ÎÅÐÈÄ¤Ë¸þ¤«¤¦Á°¤Ë±«¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê