¹ñÀÇÄ£¤ÎÀÇÌ³Ä´ºº¼ÂÀÓ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸Ä¿Í¡Ê¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¡Ë¤¬Ä´ºº¤ò¼õ¤±¤ë³ÎÎ¨¤Ï0.5¡Á1.0¡ó¡¢²ñ¼Ò¤äË¡¿Í¤Ï2¡ó¤Û¤É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³ÎÎ¨¤ò¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«Äã¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤¬¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¹¡£Ã¯¤â¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤¨¤ëÀÇÌ³Ä´ºº¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¾Ü¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼è°úÀè¤Î¡È°­Ëâ¤Î¤Ò¤È¸À¡É¡½¡½¤³¤³¤Þ¤ÇÀÇ¶â¤¬¹â¤¤¤ÈÆ¯¤¯µ¤¤ò¤Ê