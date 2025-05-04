ÊÆÃøÌ¾Åê»ñ²È¤Î¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»á¡Ê£¹£´¡Ë/Dan Brouillette/Bloomberg/Getty Images"¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆÃøÌ¾Åê»ñ²È¤Î¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»á¡Ê£¹£´¡Ë¤Ï£³Æü¡¢Åê»ñ²ñ¼Ò¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤ÎÇ¯¼¡³ô¼çÁí²ñ¤Ç¡¢º£Ç¯Ëö¤ËºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ê£Ã£Å£Ï¡Ë¤òÂà¤¯¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¼èÄùÌò²ñ¤Î¾µÇ§¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡¢¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥¢¥Ù¥ë»á¤¬¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¸åÇ¤¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È»á¤Ï¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼³ô¤ò£±³ô¤âÇä¤é¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¡¼¥¯¥·¥ã¡¼¤Î