¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡×¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹ ¡¼ ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¡£»î¹çÁ°¤Ë¤Ï³°Ìî¤Î¼ÇÀ¸¥¨¥ê¥¢¤Ç¥À¥Ã¥·¥å¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅ¨·³¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡×¤«¤éÈ¼Áö¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¡É¤ò¤À¤µ¤ì¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£°­Å·¸õ¤Î±Æ¶Á¤Ç3»þ´Ö°Ê¾å¥×¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢»î¹ç³«»Ï¤Î¤á¤É¤¬Î©¤Ä¤ÈÂçÃ«