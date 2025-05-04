¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/04¡Û7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¡Ê¥Ï¥Ê¡Ë¤¬5·î3Æü¡¢¡ÖVIVA LA ROCK 2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Î¥Î¥¬¡×È¯HANA¤Î°µ´¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¢¡HANA¡ÖVIVA LA ROCK 2025¡×¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹HANA¤ÏSTAR STAGE¤Ë½Ð±é¤·¡¢½é¤Î¥Õ¥ë¥Ð¥ó¥É¤ÎÊÔÀ®¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£³Ú¶Ê¤Ï¡ÖBillboard JAPAN HOT100¡×1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖROSE¡×¡¢¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖDrop¡×¡¢¡ÖTiger¡×¤Î3¶Ê¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖNo No Girls