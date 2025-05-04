¥°¡¼¥°¥ë¤Î¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥Ô¥Á¥ã¥¤CEO¤Ï¡¢iPhone¤Ë¥°¡¼¥°¥ë¤ÎAIµ¡Ç½¡ÖGemini¡×¤¬É¸½àÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯È¾¤Ð¤Ë¥¢¥Ã¥×¥ë¤È¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¬¥°¡¼¥°¥ë¤è¤ê¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥ë¤È¶¨µÄÃæ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£   ¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ô¥Á¥ã¥¤»á¤ÏºòÇ¯¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯CEO¤ÈÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢iPhone¤Ø¤ÎGemini¤ÎÅý¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ïº£Ç¯6·î¤Ë³«È¯¼Ô¸þ