º£Æü4Æü(Æü¡¦¤ß¤É¤ê¤ÎÆü)¤ÎÌë¤Ï¡¢À¾¤Î¶õ¤Ç·î¤¬²ÐÀ±¤ËÀÜ¶á¤·¤Æµ±¤­¤Þ¤¹¡£º£Ìë¤Ï´ØÅì¹Ã¿®¤«¤é¶å½£¤Î¹­¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤Æ¡¢´Ñ»¡¤Ë¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£4Æü¤ÎÌë¤Ï·î¤È²ÐÀ±¤¬ÀÜ¶áº£Æü4Æü(Æü¡¦¤ß¤É¤ê¤ÎÆü)¤ÎÆüË×¸å¤Ï¡¢À¾¤Î¶õ¤Ë¤´ÃíÌÜ¡£·î¤È²ÐÀ±¤¬´ó¤êÅº¤Ã¤Æµ±¤­¤Þ¤¹¡£4·î30Æü(¿å)¤ËÌÚÀ±¤ËÀÜ¶á¤·¤¿ºÙ¤¤·î¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢¾¯¤·¤Å¤Ä¸ü¤ß¤òÁý¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£º£Ìë¤Ï¡¢±¦²¼¤ÎÈ¾Ê¬¤¬µ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤ë¡Ö¾å¸¹¤Î·î¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²ÐÀ±¤ËÀÜ¶á¤·¤Þ¤¹¡£·î¤ä²ÐÀ±¤Î±¦²¼¤Ë¤Ï¤Õ