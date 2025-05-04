½Ü¿¿¤ÃÀ¹¤ê¤Î¤¿¤±¤Î¤³¤Ç¡¢ºî¤êÃÖ¤­¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÉÊ¤ò¡£¥³¥í¥³¥í¤ËÀÚ¤Ã¤¿¤¿¤±¤Î¤³¤È·Ü¤Ò¤­Æù¤ò´Å¿É¤¯ßÖ¤á¼Ñ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¦¤Þ¤ß¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ò¤ª¤«¤º¤ÎÁÇ¡Ó¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤´ÈÓ¤Ëº®¤¼¤Æ¤â¡¢Íñ¤Ë¤Î¤»¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤ËüÇ½¤µ¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ë½Õ¤Î¾ïÈ÷ºÚ¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¿¤±¤Î¤³¤È¤Ò¤­Æù¤Î´Å¿ÉßÖ¤á¡Ù¤Î¥ì¥·¥ÔºàÎÁ¡Êºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡Ë¤æ¤Ç¤¿¤±¤Î¤³¢¨¡Ê¾®¡Ë¡Ä¡Ä2ËÜ¡ÊÌó300g¡Ë·Ü¤Ò¤­Æù¡Ä¡Ä150g¥µ¥é¥ÀÌý