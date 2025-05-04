¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯OP¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¹ñÆâ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ª¡¼¥×¥ó¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹ºÇ½ªÆü¤¬4Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ÉÍÌîGC¡Ê6751¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡Ê¥Ë¥È¥ê¡Ë¤¬¥»¥«¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Ô¥ó¤½¤Ð¤Ë¤Ä¤±¤ë¹¥¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ËËÜ¿Í¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿°Õ³°¤Ê¸ÀÍÕ¤òÃæ·Ñ¥Þ¥¤¥¯¤¬½¦¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£10ÈÖ¥Ñ¡¼4¡£²º¤ä¤«¤ÊÉ÷¤¬¿á¤¯Ãæ¡¢¾®½Ë¤Ï¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¡¼¤«¤é¤ÎÂè2ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼