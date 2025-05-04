ChatGPT¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢¡Ö¥º¥ë¡×¤È¸«¤é¤ì¤ëÊýË¡¤â¶î»È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡Äº£Ç¯£²·î¡¢ÊÆÈó±ÄÍø¸¦µæµ¡´Ø¥Ñ¥ê¥»¡¼¥É¡¦¥ê¥µ¡¼¥Á¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¥Á¥§¥¹¤ÇÉé¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¥º¥ë¡×¤ò¤¹¤ë¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¹ð¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¤Ê¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤â¡¢·³»öÀïÎ¬¥²¡¼¥à¤Ç¡¢Â¾¹ñ¤ÈÆ±ÌÁ¤ò·ë¤ó¤À¸å¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤ò´Ù¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎµóÆ°¤ò¸«¤»¤¿¤È¤ÎÏÀÊ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢IT´ë¶È¤ÎSakana AI¤Ï¡¢¼«¤é¹Í¤¨¤ÆÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëAI¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È