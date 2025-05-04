¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØNo No Girls¡Ù¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¿¥·¥ó¥¬¡¼¤Î¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡½¥¹¤¹¤ë7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦HANA¤¬3Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØVIVA LA ROCK 2025¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¼Ì¿¿¤«¤é¤âÅÁ¤ï¤ëÇ÷ÎÏ¡ÄÈþ¤·¤¤HANAHANA¤Ï¡ÖSTAR STAGE¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢½é¤Î¥Õ¥ë¥Ð¥ó¥É¤ÎÊÔÀ®¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£³Ú¶Ê¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖROSE¡×¡¢¥×¥ì¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖDrop¡×¡¢¡ÖTiger¡×¤Î3¶Ê¤Î¤Û¤«¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó