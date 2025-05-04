¡þ¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¼¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡Ê2025Ç¯5·î3Æü¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡Ë¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¡Ê35¡Ë¤¬3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢ËÜµò¤Ç¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¡£±«¤Ç½é²ó½ªÎ»¸å¤Ë57Ê¬¤ÎÃæÃÇ¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é2²ó°Ê¹ß¤âÂ³Åê¤·¡¢6²ó4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡¢4Ã¥»°¿¶¤È»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ë¤â2ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£Ä¾¶á¤Î4»î¹ç¤Ç¤Ï3ÅÙÌÜ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê6²ó°Ê¾å¡¢¼«ÀÕÅÀ3°Ê²¼¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÇÀþ¤Î±ç¸î¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤ÏÇÔ¤ì¤ÆÏ¢¾¡¤¬2¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£´í¤Ê¤²