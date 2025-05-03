¡Ö¥Þ¥ê¥á¥Ã¥³¡ÊMarimekko¡Ë¡×¤¬¡¢½é²Æ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Õ¥é¥ï¡¼¥×¥ê¥ó¥È¤Î¿·ºî¥Û¡¼¥à¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò5·î9Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Á´¹ñ¤Î¥Þ¥ê¥á¥Ã¥³¥¹¥È¥¢¤ä¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£ ¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û Æ±¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¥×¥ê¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼ ÀÐËÜÆ£Íº¤Ë¤è¤ë1989Ç¯¤Î¥Õ¥é¥ï¡¼¥×¥ê¥ó¥È¡Ö¥×¡¼¥¿¥ë¥Ï¥æ¥Õ¥é¥Ã¥È¡ÊPuutarhajuhlat¡¿¥¬¡¼¥Ç¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡Ë¡×¤ä¡¢¥Þ¥¤¥ä¡¦¥¤¥½¥é¡ÊMaija Isola¡Ë¤Ë¤è¤ë1972Ç¯¤Î¥Õ¥é¥ï