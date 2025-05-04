Âè151²óG1¥±¥ó¥¿¥Ã¥­¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼ÊÆ¶¥ÇÏ¤ÎÂè151²óG1¥±¥ó¥¿¥Ã¥­¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê3ºÐ¸ÂÄê¡¢¥À¡¼¥È2000¥á¡¼¥È¥ë¡¢19Æ¬Î©¤Æ¡Ë¤¬3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢¥±¥ó¥¿¥Ã¥­¡¼½£¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¥À¥¦¥ó¥º¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤«¤é½ÐÁö¤Î¥ë¥¯¥½¡¼¥ë¥«¥Õ¥§¡Ê²´¡¦ËÙ¡Ë¤Ï12Ãå¡¢¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Ç¥¤¥È¥Ê¡Ê²´¡¦²ÃÆ£À¬¡Ë¤Ï19Ãå¤ËÇÔ¤ì¡¢Í¥¾¡¤Ï¥´¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¤ÎÊÆ¹ñÇÏ¥½¥ô¥ê¥ó¥Æ¥£¤À¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¤·¤­¤ëÅ·¸õ¤Ç¡¢ÇÏ¾ì¤ÏÉÔÎÉ¤È¤¤¤¦¤¢¤¤¤Ë¤¯¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£¥Í¥Ã¥È¾å