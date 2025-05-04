Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥¤¡¼¥¯¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëµ­»ö¤ËÃíÌÜ¤·¡¢ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2022Ç¯5·î10Æüµ­»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡ö¡ö¡öÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¿·Æþ¼Ò°÷¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë½Õ¡£¿·Â´¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Å¾¿¦¤·¤Æ¤­¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ç¿¦¾ì¤Î¶õµ¤¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¤¹¤°¤Ë¼­¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿·Æþ¼Ò°÷¤â¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤¤