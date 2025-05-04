ÇúÈ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¶ä¹Ô¤Î³°¤òÄ´¤Ù¤ë·¸´±¡á£³Æü¡¢¥®¥ê¥·¥ã¡¦¥Æ¥Ã¥µ¥í¥Ë¥­/Alexandros Avramidis/Reuters¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥®¥ê¥·¥ãËÌÉô¤ÎÅÔ»Ô¥Æ¥Ã¥µ¥í¥Ë¥­¤Ç£³Æü¡¢ÇúÃÆ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¡Ê£³£¸¡Ë¤¬ÇúÈ¯¤Ë´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À­¤ÏÆ±ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¶ä¹Ô¤Î£Á£Ô£ÍÉÕ¶á¤ËÇúÈ¯Êª¤ò»Å³Ý¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÇúÈ¯¤Ç¼þÊÕ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ä¼ÖÎ¾¤¬Â»½ý¤·¤¿¡£·Ù»¡´´Éô¤Ï¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤ËÂÐ¤·¡¢½÷À­¤¬ÇúÈ¯ÁõÃÖ¤ò½ê»ý¤·¡¢¶ä¹Ô¤Î£Á£Ô£Í¤ËÀßÃÖ¤·¤è¤¦